Пятница, 5 июля, 2024

В Минобре рассказали, какие предметы рязанские выпускники пересдали в «президентские дни»

Автор: 7info7

Опубликовано

4 и 5 июля в Рязанской области проходили резервные дни для пересдачи ЕГЭ, установленные в 2024 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Региональное Министерство образование сообщило, какие предметы пересдавали выпускники.

Заявления о пересдаче экзаменов в соответствии с новыми правилами в Рязанской области подали 742 человека. 4 июля 555 выпускников пересдавали письменную часть иностранных языков, а также информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. 5 июля 187 человек заново сдали экзамены по биологии, географии, математике профильного и базового уровней, иностранным языкам (письменно), истории и литературе. Результаты по этим предметам станут известны до 16 июля, информирует Минобр.

Отметим, что баллы выпускников, полученные в основной день сдачи ЕГЭ аннулируются после того, как приходит результат экзамена, сданного в «президентские дни».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В индустриальном парке «Рязанский» готовится к запуску новое предприятие

Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать матчи футбольных еврокубков в России

Новые памятные монеты посвятили «Спартаку» и «Трудовым резервам»

Хубезов поздравил сотрудников общественной приемной ЕР в Рязанской области

«Тойота» сбила 9-летняя девочку в Рязанском районе

Выпускники Рязанского художественного училища представили дипломные работы

Учёные выяснили, что кофе, рис и яйца могут вызвать рак и другие заболевания

На Москву надвигается ураган «Орхан»

Прокуратура заинтересовалась спасским селом, где произошла чрезвычайная ситуация

Что посмотреть в Рязани в выходные и в День семьи, любви и верности? Афиша мероприятий 6-8 июля

В Рязани будут судить за взятки начальника автотранспортного цеха

Художник Александр Дёмкин создаёт новый мурал в центре Рязани

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В индустриальном парке «Рязанский» готовится к запуску новое предприятие

Новости Рязани
Строительство производственного комплекса на данный момент завершено на 80%, строители монтируют и прокладывают инженерные коммуникации.

Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать матчи футбольных еврокубков в России

Новости мира
Первый матч будет показан 14 августа. В этот день Суперкубок разыграют мадридский «Реал» и итальянская «Аталанта».

Новые памятные монеты посвятили «Спартаку» и «Трудовым резервам»

Новости мира
Банк России выпустил в обращение две новые монеты в серии «Российский спорт»: «Спартак» и «Трудовые резервы».

Хубезов поздравил сотрудников общественной приемной ЕР в Рязанской области

Новости Рязани
Дмитрий Анатольевич отметил, что давно и плодотворно работает с общественной приёмной и поблагодарил сотрудников за успешное взаимодействие.

«Тойота» сбила 9-летняя девочку в Рязанском районе

Новости Рязани
Пострадавшая доставлена в больницу