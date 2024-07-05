В Минобре рассказали, какие предметы рязанские выпускники пересдали в «президентские дни»

4 и 5 июля в Рязанской области проходили резервные дни для пересдачи ЕГЭ, установленные в 2024 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Региональное Министерство образование сообщило, какие предметы пересдавали выпускники.

Заявления о пересдаче экзаменов в соответствии с новыми правилами в Рязанской области подали 742 человека. 4 июля 555 выпускников пересдавали письменную часть иностранных языков, а также информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. 5 июля 187 человек заново сдали экзамены по биологии, географии, математике профильного и базового уровней, иностранным языкам (письменно), истории и литературе. Результаты по этим предметам станут известны до 16 июля, информирует Минобр.

Отметим, что баллы выпускников, полученные в основной день сдачи ЕГЭ аннулируются после того, как приходит результат экзамена, сданного в «президентские дни».