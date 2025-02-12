После освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области от подразделений ВСУ выяснились шокирующие подробности преступлений, совершенных украинскими военными. Как сообщили в Министерстве обороны России, боевики держали местных жителей в заложниках, убивали мужчин и использовали мирное население как живой щит.

Село было освобождено бойцами 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года. Начиная с августа 2024 года, когда ВСУ захватили населенный пункт, местные жители находились в заложниках. По словам выживших, украинские военные не оказывали им помощи, издевались и убивали.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — заявили в Минобороны.

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Одна из местных жительниц, Надежда, рассказала, что ее мужа убили без причины: «Он пошел за водой домой».

Когда в село вошли российские десантники, жители встретили их с радостью и попросили помочь с эвакуацией. Бойцы организовали перемещение людей в безопасное место, несмотря на сложные погодные условия — мороз и метель. Эвакуированным пришлось преодолеть пять километров пешком, прежде чем они добрались до санитарного транспорта.

«Из-за плохой погоды противник не применял беспилотники и артиллерию, что позволило людям благополучно перейти реку вброд и добраться до места эвакуации», — отметили в ведомстве.

После эвакуации жители были доставлены в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации. Позднее десантники вывели из села еще несколько десятков человек.