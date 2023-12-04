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Минобороны РФ показало кадры штурма населенного пункта Артемовское

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Минобороны РФ показало кадры штурма населенного пункта Артемовское, который был полностью освобожден подразделениями ВДВ на прошлой неделе.

На Донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ.

Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМП-2 и БМД-2. Операторы БпЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.

В дальнейшем, штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

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