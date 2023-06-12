Минобороны РФ подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Министерство обороны РФ подписало первый контракт с добровольческим отрядом после соответствующего приказа Сергея Шойгу. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Первым отрядом, подписавшим контракт с Минобороны, стал чеченский «Ахмат». Бойцы подразделения прошли подготовку в университете спецназа.

Документ подписали замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Теперь на бойцов «Ахмата» и членов их семей распространяются меры соцподдержки военнослужащих СВО.