Воскресенье, 3 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Минобороны рассказало об отпусках для мобилизованных участников СВО

7info
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ ответило председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной на запрос об отпусках для участников специальной военной операции. Подробности парламентарий сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, отпуска мобилизованным СВО должны предоставляться минимум раз в полгода, длительностью от 14 суток без учёта времени, затраченного на дорогу.

График отпусков составляет штаб воинской части с учётом выполнения задач. Утверждают (корректируют) график командующие группировки войск.

Ротация мобилизованных военнослужащих осуществляется с учётом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО.

Минобороны рассказало об отпусках для мобилизованных участников СВО
Фото: t.me/ninaostanina
Минобороны рассказало об отпусках для мобилизованных участников СВО
Фото: t.me/ninaostanina

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации