Минобороны рассказало об отпусках для мобилизованных участников СВО

Министерство обороны РФ ответило председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной на запрос об отпусках для участников специальной военной операции. Подробности парламентарий сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, отпуска мобилизованным СВО должны предоставляться минимум раз в полгода, длительностью от 14 суток без учёта времени, затраченного на дорогу.

График отпусков составляет штаб воинской части с учётом выполнения задач. Утверждают (корректируют) график командующие группировки войск.

Ротация мобилизованных военнослужащих осуществляется с учётом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО.