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Минобороны готовит новые льготы для военных

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Алексей Самохин
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Министерство обороны России предложило изменить порядок начисления компенсационных выплат контрактникам, которые вместо дополнительных дней отдыха предпочитают денежную компенсацию. Об этом пишет «Парламентская газета».

Новый проект приказа, опубликованный на портале нормативных актов 18 ноября, касается участников длительных служебных мероприятий, требующих постоянного нахождения на службе — таких как боевое дежурство, учения, проверки готовности, испытания новой техники и так далее.

Согласно действующим правилам, военнослужащие могут получить компенсацию только после фактического участия в таких мероприятиях. Новый проект предполагает, что контрактники смогут заранее отказаться от дней отдыха и получить регулярные ежемесячные выплаты, что позволит избежать задержек и обеспечить своевременность компенсаций.

Помимо этого, планируется упростить оформление выплат: больше не нужно будет указывать точные суммы компенсаций в приказах командиров частей, что должно ускорить процесс и снизить бюрократическую нагрузку.

Эту инициативу положительно оценили в Госдуме. Депутат Александр Бородай отметил, что любое изменение, упрощающее жизнь военнослужащим и избавляющее их от лишней бумажной работы, — это шаг в верном направлении.

Документ находится на стадии общественного обсуждения, которое завершится 2 декабря.

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