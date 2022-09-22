Четверг, 22 сентября, 2022
7info

Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации

На главнуюНовости Рязани
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало ответы на вопросы о частичной мобилизации. Карточки сделаны на основе выступления представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Напомним, частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. По данным министерства обороны, в первую очередь призывают людей с боевым опытом, имеющих востребованные военно-учётные специальности. Необходимы стрелки, танкисты, водители, механики-водители.

По информации ведомства, в первые сутки, не дожидаясь повестки, в военкоматы самостоятельно прибыли 10 тысяч россиян.

Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
Минобороны дало ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/