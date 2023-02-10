Пятница, 10 февраля, 2023
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Минюст внёс в список иноагентов певицу Земфиру*

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Министерство Юстиции РФ в пятницу, 10 февраля, дополнило список иноагентов. В него включили певицу Земфиру* (Рамазанову) и бывшего депутата Госдумы от рязанской и Тамбовской областей Дмитрия Гудкова*.

Также в число иноагентов занесены: А.Р. Галлямов, Т.В. Намазбаева, С. С. Асланян, С. А. Шпилькин, А.В. Ривина* и А.Н. Казанцева*.

Дмитрий Гудков* попал в Госдуму в 2011 году во главе списка «Справедливой России » от Рязанской и Тамбовской областей. По информации Минюста, он призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении России.

Земфира* открыто поддерживает Украину, открыто даёт концерты в недружественных странах.

Полный список новых иноагентов на сайте Минюста.

* Признан физлицом-иноагентом.

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