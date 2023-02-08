Минэкономразвития Рязанской области утвердило 3 программы «выращивания» из МСП поставщиков для госкорпораций

Минэкономразвития Рязанской области утвердило 3 новых программы «выращивания» для малых и средних предприятий. Цель — возможность их участия в закупках товаров, работ и услуг. Таким поставщикам окажут информационную, финансовую и правовую помощь.

Программы будут реализовывать «Ростелеком», РЖД и Группа «Интер РАО» при участии Корпорации МСП.

Программа «Ростелекома» предусматривает возможность отбора поставщиков по нескольким позициям, включая вычислительные машины, антенны и держатели, спецодежду и спецобувь, мониторы и проекторы, коммуникационную аппаратуру и комплектующие, газоанализаторы, сооружения и линии связи, а также прокладку линий связи.

Программа РЖД предполагает развитие предприятий для поставок ручных инструментов с механизированным приводом.

«Интер РАО» приглашает к участию всех представителей МСП, предлагающих актуальную для предприятий Группы продукцию, работы и услуги.

Заявки на первую программу «выращивания» «Ростелеком» принимаются от МСП-поставщиков мониторов до 1 марта 2023 года на Цифровой платформе поддержки предпринимателей МСП.РФ.

Там же группа «Интер РАО» с 1 февраля проводит бессрочный отбор заявок от малого и среднего бизнеса.

Для участников программ «выращивания» разработают индивидуальные карты развития. У них будет возможность заключения офсетных договоров.