Министр транспорта Супрун стал зампредом правительства Рязанской области

В структуру правительства Рязанской области внесены изменения. Соответствующее постановление губернатора Павла Малкова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости» 7 октября.

Пункт о зампредах правительства дополнен следующей строкой: «Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области».

В настоящий момент министром транспорта региона является Павел Супрун, следовательно, он становится новым зампредом.

Справка:

Павел Супрун, фото: Минтранс Рязанской области

Павел Супрун родился 26 октября 1984 г. в ст. Роговской Тимашевского района Краснодарского края.

В 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет» по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», в 2018 г. – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе магистратуры по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

В 2019 г. прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Современная научно-техническая академия» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

В период 2004-2010 гг. работал в организациях строительного и дорожного комплекса. Трудовую деятельность начал специалистом рабочих профессий: асфальтобетонщиком, мастером строительных и монтажных работ, инженером по ремонту и эксплуатации дорожного хозяйства. Позже занимал должность начальника отдела по ремонту и содержанию дорог, ведущего инженера по надзору за строительством управления строительно-монтажных работ.

В 2010-2012 гг. работал на должностях руководящего состава муниципальной службы администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края, где прошел путь от заместителя начальника управления жизнеобеспечения, транспорта и связи до заместителя главы муниципального образования по вопросам ЖКХ, транспорта и связи.

Классный чин муниципальной службы – муниципальный советник 3 класса.

В 2012-2020 гг. работал в коммерческих организациях и государственных учреждениях по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог: ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства», ГБУ Московской области «Мосавтодор», ГБУ «Севастопольский Автодор», ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь). Принимал участие в качестве технического заказчика в строительстве главной автотранспортной артерии Крыма – трассы «Таврида» (маршрут Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь) (7 этап).

В период с ноября 2021 г. по октябрь 2022 г. занимался вопросами развития транспортной и инженерной инфраструктур туристских территорий АО «Корпорация Туризм.РФ».

17 октября 2022 г. назначен советником губернатора Рязанской области.

Распоряжением губернатора Рязанской области от 14 ноября 2022 г. № 537-рг назначен на должность министра правительства Рязанской области (министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области).

Имеет ведомственные награды: благодарность Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя (2018 г.), благодарность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации О.Л. Тимофеевой (2018 г.).