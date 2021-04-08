Министр сельского хозяйства Рязанской области отчитался о результатах работы агропромышленного комплекса

В среду, 7 апреля, о результатах работы агропромышленного комплекса отчитался министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин. По его словам, за 2020 год рост в отрасли составил 14,5%.

По словам министра, производство валовой сельскохозяйственной продукции в прошлом году составило 77 млрд рублей, превысив показатель 2019 года. А рост производства привел к увеличению зарплаты. В 2020 году она превысила 34 000 рублей в сельском хозяйстве.

Государственная поддержка отрасли составила 2,6 млрд рублей. Эти деньги пошли на техническую и технологическую модернизацию. Часть средств направили на развитие животноводства. Так, аграриям удалось заменить низкопродуктивный скот и обеспечить рост внутреннего потребления продукции, производимой в регионе.

Существенную поддержку оказывали и социальному развитию сел и созданию там комфортных условий для жизни и работы.

— За год свои жилищные условия улучшили 83 семьи. Впервые за многолетнее существование этой меры господдержки социальные выплаты получили все граждане, стоящие в очереди, без переноса на следующий год, – сказал министр.

Также Шемякин подчеркнул, что на этот год аграрии создали серьезные заделы, что позволит без опасений пройти перенос весенней кампании на более поздний срок. За последние 12 лет парк сельскохозяйственной техники существенно модернизировали. Это позволит лучше работать с почвой и ухаживать за посевами.