Среда, 25 января, 2023
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Министр рассказал, зачем в Рязанской области создают центр для медицинских закупок

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Image by pressfoto on Freepik

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, выступая на правительственном часе в областной Думе, пояснил, зачем в регионе создаётся ещё одной казённое учреждение для госзакупок.

Соответствующий вопрос чиновнику задал депутат Виктор Дрейлих, отметивший, что уже есть центр закупок, который, правда, работает не всегда успешно, особенно по поставкам продуктов.

Пшенников объяснил, что новое учреждение будет работать более персонифицировано. В настоящее время появились проблемы при закупке каких-либо частей сложного оборудования.

— В онкодиспансер поступило оборудование, которому не хватает мелочей, например, биопсийной насадки, — рассказал Пшенников. — Сейчас работать с поставщиками стало сложнее.

Без этих мелочей, по словам министра, нельзя принять и запустить в работу сложное оборудование. Часто их даже нет в России.

— Для избежания срыва нацпроектов, организации бесперебойной работы и создаётся подобное учреждение, — сообщил Пшенников.

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