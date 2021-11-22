Министр Израиля рассказал о признании российских сертификатов переболевших COVID

Израиль намерен признать российские сертификаты переболевших коронавирусом. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший с визитом в Москву. По его словам, подойдут сертификаты переболевшего, выдаваемые «Госуслугами».
Он подчеркнул: обсуждаются сертификаты только тех, кто переболел в последние полгода. Если кто-то переболел раньше, он не будет признан как переболевший коронавирусом и не сможет въехать в Израиль (если он, конечно, не сделал прививку не более чем полгода назад), уточнил политик.
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: «Израиль откроется для всех туристов из России»