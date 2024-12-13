Пятница, 13 декабря, 2024
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Милонов призвал проверить певца Олега Майами на пропаганду против института брака

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Алексей Самохин
Скриншот видео

Виталий Милонов призвал проверить певца Олега Майами на пропаганду против института брака, сообщает телеграм-канал RT на русском.

Олег Кривиков (настоящее имя артиста и экс-участника «Дома-2») ранее заявил, что россиянам нужно разводиться до начала Нового года, если они в чём-то сомневаются.

Милонов считает, что Майами нужно прекращать строить из себя нравственный ориентир. По его мнению, неудачи в личной жизни подталкивают исполнителя к глупым заявлениям. Таким же, как и его псевдоним.

Кроме того, проверить Кривикова попросила руководителя Следкома Александра Бастрыкина правозащитница Светлана Грачёва. Она назвала слова Олега Майами «подстрекательством женщин к разводам».

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