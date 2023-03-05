Миллиард рублей направят в 2023 году на развитие сельских территорий Рязанской области

Рязанская область в текущем году получит миллиард рублей по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Средства направят на инженерную подготовку площадок под строительство жилья в Александро-Невском и Сасовском районах.

Программа также подразумевает строительство социальных объектов, включая детские сады и школы, и благоустройство общественных пространств. Как ожидается, в ближайшие 2 года такую работу проведут в Скопинском и Сараевском районах.

Губернатор Павел Малков отметил, что приём заявок на участие в программе на следующий год уже завершается. Поступили заявки от Сапожковского, Пителинского и Кораблинского районов. Муниципалитетам уже нужно наметить планы на 2025 год.