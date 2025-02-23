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Фото: Архив МУК Михайловский исторический музей
Общество

Михайловский исторический музей отремонтируют за 42 миллиона

Анастасия Мериакри

Михайловский исторический музей отремонтируют за 42 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести ремонтные работы фасада здания и цоколя, укрепить фундамент, стены и пол. Планируется заменить окна и двери, а также наладить инженерные коммуникации. Начальная цена тендера 42,3 миллиона рублей.

Работы пройдут в два этапа. Первый этап стартует 1 апреля 2025 года и закончится 30 сентября того же года. Второй этап — с 1 февраля по 31 августа 2026 года.

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