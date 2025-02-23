Михайловский исторический музей отремонтируют за 42 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести ремонтные работы фасада здания и цоколя, укрепить фундамент, стены и пол. Планируется заменить окна и двери, а также наладить инженерные коммуникации. Начальная цена тендера 42,3 миллиона рублей.

Работы пройдут в два этапа. Первый этап стартует 1 апреля 2025 года и закончится 30 сентября того же года. Второй этап — с 1 февраля по 31 августа 2026 года.