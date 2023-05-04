Михайловцемент увеличил налоговые отчисления в бюджет Рязанской области

Михайловцемент с 2018 по 2022 год в 3 раза увеличил ежегодный размер налоговых отчислений.

С 2018 года сумма отчислений в бюджеты и фонды разных уровней выросла с 224 млн рублей до 650 млн рублей в 2022 году. При этом в региональный и местный бюджеты ушло около 45% отчислений.

Стабильная работа предприятия положительно влияет на величину налоговых отчислений, которые имеют большое значение для социально-экономической сферы Рязанской области и особенно Михайловского района, способствуют его развитию. Рост поступлений в бюджет дает региону возможность больше вкладывать в медицину, образование, дороги, благоустройство и повышать доступность и качество других общественных благ.

Кроме того, стратегическим приоритетом Михайловцемента остается развитие территории присутствия. В этом году на предприятии появилось 40 новых рабочих мест, а в развитие посёлка Октябрьский Рязанской области планируется вложить порядка 15 млн руб. Завод направит свои социальные инвестиции в развитие образования, городской инфраструктуры и общественных пространств. В прошлом году Михайловцемент оказал помощь местной школе искусств, отремонтировал памятник и мемориал погибшим в ВОВ, обустроил площадки с мусорными баками, поддержал оснащение образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение» в рамках Федерального проекта «Профессионалитет».

Общий ежегодный размер выплаченных налогов по всей компании ЦЕМРОС за пять лет вырос на 76%.

«Рост налоговой нагрузки на компанию в последние годы – это следствие реализации стратегии по реинжинирингу бизнес-процессов, технологической модернизации производства и повышению социальных обязательств перед работниками компании», – пояснил финансовый директор ЦЕМРОСа Михаил Поляничко.