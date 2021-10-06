Михаил Задорнов поздравил дочернюю страховую компанию «Росгосстрах» со 100-летием

Cтарейший страховщик России — «Росгосстрах» (входит в группу банка «Открытие») — отмечает вековой юбилей. Ровно 100 лет назад, 6 октября 1921 года был подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране. День рождения «Росгосстраха» традиционно отмечается в России как День страховщика. Компанию поздравил президент-председатель правления банка «Открытие», председатель Совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов

Новой России — всего 30 лет. Для страны это очень маленький возраст. У нас практически нет компаний, которые были бы старше 30 лет. А «Росгосстраху — уже 100! И для всех российских граждан, для всех нас, конечно, страхование и «Росгосстрах» — это синонимы. Это кузница кадров, источник новых продуктов и хранитель страховых традиций на российском финансовом рынке, — отметил в своем праздничном поздравлении Михаил Задорнов.

«Росгосстрах» сегодня – один из лидеров российского страхового рынка, высокотехнологичная универсальная компания, развивающая все виды страхования, активно взаимодействуя с партнерами из банковской сферы, ритейла и авторынка.

Высокая диверсификация по географии, видам страхования и каналам продаж обеспечивают компании динамичный рост на высоко конкурентном рынке. За первые 6 месяцев 2021 года сборы «Росгосстраха» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Синергия агентской сети, корпоративных продаж и дистрибуции через банковских и небанковских партнёров позволяют наращивать сборы по всем линиям бизнеса. В первом полугодии 2021 года наиболее заметен был рост по ипотечному страхованию (+66%), автокаско (+20%), корпоративному страхованию (+12%). В каналах продаж на 80% выросли объемы банкострахования, на 35% дилерские продажи, на 9% агентские. Выплаты по сравнению с 2020 годом в первой половине 2021-го также выросли почти на 20%.