Михаил Осеевский: «Индустриальные центры компетенций — ледоколы импортозамещения»

В рамках Форума цифровой трансформации на Неделе российского бизнеса РСПП подвели промежуточные итоги работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь». 13 февраля 2024 года прошло совместное заседание Координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, комитета РСПП по цифровой экономике и обоих отраслевых ИЦК, где рассказали о статусе реализации дорожных карт по разработке и производству российского телеком-оборудования.

«Форум цифровой трансформации стал традиционной частью Недели российского бизнеса. Цифровизация и развитие ИТ являются мощными драйверами пространственного и технологического развития страны, оказывая сквозное влияние на все отрасли экономики и социальной сферы. Стоит задача не просто импортозамещения и догоняющего развития, а импортоопережения, если мы хотим быть лидерами, то надо самим формировать технологические тренды, в том числе по производству российского оборудования для телеком-отрасли», — сказал президент РСПП Александр Шохин.

«В сегодняшних условиях, для создания и вывода на рынок отечественных решений компаниям-разработчикам приходится работать в чрезвычайно высоком темпе — потребители очень ждут появления конкурентоспособного отечественного оборудования. Зарубежные вендоры, отказавшиеся работать на российском рынке, показали себя в качестве ненадежных партнеров в долгосрочной перспективе. Но мы все заинтересованы в продолжении развития информационной инфраструктуры и обеспечении высокого качества цифровых услуг и сервисов. И ИЦК — важный инструмент сопряжения интересов разработчиков, производителей и потребителей телеком-оборудования. Отраслевыми ИЦК рассмотрено около 40 заявок на включение в перечень особо значимых проектов, из них на этапе реализации находится восемь проектов. Общая сумма государственной поддержки составляет 8 млрд рублей», — отметил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.

«Индустриальные центры компетенций стали настоящими ледоколами импортозамещения в нашей отрасли. С разработчиками и производителями мы находимся в тесном контакте с начального этапа. Операторы связи общими усилиями разработали технические задания, определили объемы будущих закупок, помогают с инвестициями на стадии разработок. Мощной поддержкой усилий разработчиков и производителей стали форвардные контракты: по сути — это гарантированный спрос на отечественное оборудование, когда оно будет доведено до нужных технических параметров и начнется серийное производство. Общая сумма форвардных контрактов уже превышает 100 млрд рублей», — подчеркнул председатель комитета РСПП по цифровой экономике, руководитель ИЦК «Мобильная связь», президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

О реализации дорожных карт по разработке и производству отечественного телеком-оборудования рассказали руководители компаний, реализующих особо значимые проекты. Директор по технологиям группы компаний YADRO Артём Икоев представил этапы и промежуточные результаты разработки оборудования операторского класса для мобильных сетей 2G/4G/5G. Генеральный директор компании «БУЛАТ» Александр Комаров сообщил, что дорожная карта по созданию базовых станций 2G/4G реализуется с опережением. Кластер из 20 базовых станций 4G с отечественным программным обеспечением уже с декабря 2023 года развернут на сети Tele2 в Приволжском федеральном округе, а весной этого года «БУЛАТ» начнет серийное производство и представит первые полностью отечественные БС на форуме ЦИПР. Вице-президент НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман рассказал о разработке ядра сети мобильной связи, уже летом 2024 года планируется приступить к тестированию решения в реальных полевых условиях. Директор департамента импортозамещения ООО «Электра» Алеся Бердникова остановилась на итогах производственной деятельности компания, которая в 2023 году произвела более 300 тыс. отечественных устройств различного назначения. Выход на серийное производство объемами в сотни тысяч единиц оборудования — еще недавно недостижимая цель для отечественных вендоров, но только при таких показателях можно обеспечить экономическую эффективность и конкурентоспособную конечную стоимость девайса.

В обсуждении реализации дорожных карт приняли участие директор по связям с государственными органами «МегаФона» Владимир Месропян и вице-президент по управлению сетью и региональному техническому развитию «ВымпелКома» Александр Григорьев.

В свою очередь гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Павлов рассказал об инструментах фонда по поддержке инновационных разработок в ИТ и сообщил о скором старте нового конкурсного отбора особо значимых проектов (ОЗП). Глава РФРИТ отметил, что поддержанные в рамках первой волны проекты уже выходят на рынок. В 2022-2023 годах по итогам конкурсных отборов РФРИТ поддержал 22 особо значимых проекта по разработке, доработке и внедрению импортозамещающих российских ИТ-решений. На поддержку ОЗП направлено почти 24 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей (или 72%) — гранты.

«“Ядро мобильной сети 4G” — один из ключевых ОЗП в утвержденном Правительством РФ перечне. Благодаря проектному опыту команды индустриального центра компетенций, функционального заказчика в лице “Ростелекома” и компании-разработчика “Протей” многие подходы к реализации этого проекта стали стандартом, теперь мы их тиражируем на другие ИЦК. Для нас работа по синхронизации и координации ОЗП через механизм ИЦК является одной из приоритетных», — рассказал Александр Павлов.

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