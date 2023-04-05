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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Михаил Мишустин 5 апреля приедет в Рязанскую область

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Фото с сайта правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 5 апреля, посетит Рязанскую область. Об этом пишет издательство «Пресса», ссылаясь на ТАСС.

В ходе визита главы кабинета министров пройдёт встреча с главой региона Павлом Малковым. В программе рабочей поездки Михаила Мишустина также визиты в одно из медицинских учреждений Рязанской области и на промышленное предприятие.

Вместе с главой российского правительства в Рязанскую область прибудут глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

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