Среда, 25 октября, 2023
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Михаил Галустян поразил накачанной фигурой

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Михаил Галустян, фото: t.me/galustyanmichael

Юморист, телеведущий Михаил Галустян, которому 25 октября исполнилось 25 лет, поразил поклонников накачанной фигурой, пишет «Комсомольская правда».

Галустян выложил в телеграм-канал снимок, на котором видны хорошо прокаченные мышцы рук.

— Все зависит от нас самих. Не так ли? — подписал фото юморист.

КП напоминает, что в молодости, когда Михаил играл в КВН за команду «Утомлённые солнцем», он был худым, но не мускулистым.

Минувшей зимой артист весил 80 килограммов при росте 1,63 метра, затем начал менять образ жизни. К октябрю весы показывали 66 килограммов.

Галустян изменил режим питания, регулярно тренируется в зале. У него были профессиональные дополнительные нагрузки: для нового проекта занимался танцами, индийскими каскадерскими трюками.

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