Михаил Ефремов рассказал о жизни в колонии

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Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии в Белгородской области, дал интервью изданию «СтарХит». На сайте сообщается, что это первое интервью артиста из колонии.

Напомним, Михаил Ефремов сел за руль в пьяном виде и устроил ДТП в Москве. В результате погиб рязанец Сергей Захаров. Виновник аварии получил 8 лет колонии, но затем срок снизили до 7,5 лет.

Интервью журналисты записали с помощью юриста Петра Харахорина, который навещает Ефремова регулярно.

Артист рассказал, что психологически чувствует себя сейчас «со знаком плюс». Физические же болячки никуда не делись. По словам адвоката, медсанчасть в колонии хорошая, при малейшем недомогании его клиенту дают освобождение от работы.

Ефремов считает, что колония – это не страшно. Сначала было непривычно, что жизнь регламентирована, но через два-три месяца привык к режиму.

В колонии актер посещает мероприятия, в которых может участвовать в качестве зрителя или болельщика. Они приносят ему удовольствие. Сам Михаил неплохо играет в настольный теннис, но в колонии этим пока не занимается. Хотя был бы не против поиграть.

Ефремов говорит, что читает «всевозможные заумные книги, например, писателя Алексея Симонова». Интересует его в первую очередь собственное благополучие и благополучие моей семьи.

– Иные события международного или иного характера не сильно волнуют, – заявил артист.

Также он сообщил, что от рассмотрения кассационной жалобы ждёт смягчения приговора.