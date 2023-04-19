Мигранты умерли после БДСМ-оргии в Подмосковье

В подмосковной Балашихе двое мужчин скончались после БДСМ-гей-наркооргии. Один из умерших — гражданин Киргизии, второй — Узбекистана, пишет телеграм-канал Shot.

По данным источника, возраст мужчин — 23 и 42 года. Один из них снял однокомнатную квартиру, объяснив хозяину, что будет жить с женщиной. Через пару дней владелец квартиры решил узнать, собирается ли парочка продлевать аренду, но те на звонки не отвечали. Приехав на место, хозяин нашёл двух мужчин.

Один из квартирантов был мёртв, второй скончался в машине скорой помощи. Предположительно, оба скончались от отравления наркотиками — в комнате силовики нашли порошок белого цвета.

На мужчинах была одежда для ролевых игр: один обнаружен в белых чулках, синей юбке, бежевой футболке, скончавшийся в скорой помощи был в БДСМ-костюме.