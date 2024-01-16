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Мигранта с наркотиками задержали в Рязани

7info
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району города Рязани задержали 22-летнего гражданина иностранного государства по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Молодой человек был остановлен на улице Старореченской. При личном досмотре у него обнаружено 18 свертков с наркотическим средством метадон общей массой 4,57 грамма.

По предварительной информации, задержанный приехал в Россию из Средней Азии несколько месяцев назад. В Рязани он проживал в съемной квартире и не работал. Наркотик задержанный забрал в тайнике на территории Московской области и планировал сбыть в Рязани.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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