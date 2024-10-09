Мигрант, напавший с ножом на рязанца, и его сообщник арестованы

В Рязанском районе мигрант и его сообщник, подозреваемые в разбойном нападении, взяты под стражу. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Суд удовлетворил ходатайства следователя Рязанского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мигранта и местного жителя, подозреваемых в разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

По данным следствия, житель Рязани предложил своему знакомому, гражданину Республики Таджикистан, за денежное вознаграждение совершить разбойное нападение на жителя поселка Агро-Пустынь Рязанского района. Мигрант согласился на это предложение. Он проник в гараж потерпевшего, напал на хозяина с ножом и похитил электрический самокат. Потерпевшему оказана медицинская помощь.

Преступление раскрыто следственно-оперативным путем. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

По уголовному делу продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.