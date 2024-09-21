Суббота, 21 сентября, 2024

Мигрант изнасиловал дочь участника СВО и отделался тремя с половиной годами тюрьмы

Автор: powder

Опубликовано

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в отношении 26-летнего уроженца Таджикистана Назарали Сайакбарова, которого признали виновным в изнасиловании 16-летней дочери участника спецоперации в Магнитогорске, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда мигрант работал таксистом и во время одной из поездок познакомился с девочкой. Мужчина несколько часов катал ее по ночному городу, угощал алкоголем и под утро предложил поехать к нему.

По данным следствия, злоумышленник применил силу, чтобы затащить девушку в квартиру. Там он получил отказ, после чего надругался над жертвой. Затем насильник отвез ее домой.

Вскоре потерпевшая рассказала о случившемся родным, таксиста задержали.

В мае 2024 года Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска приговорил Сайакбарова к восьми годам колонии строгого режима. Однако он подал жалобу, и срок снизили до трех с половиной лет, строгий режим заменили на общий.

Мигрант на допросах уверял: девушка сказала ему, что ей 20 лет, а интимная близость была по обоюдному согласию.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Картаполов рассказал, как пройдёт осенний призыв в России

Сотрудники ГИБДД проводят масштабную операцию в Рязани 21 сентября

Каких людей ожидает кризис в 2025 году

Рязанцы не могут пользоваться остановкой из-за поселившегося там бомжа

Три пристани, кафе, маяк и амфитеатр должны появиться на набережной в Рязани.

Опубликованы новые фото рязанских новобрачных

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Боголюбова

В Канищеве перевернулась легковушка, пострадал человек

Рязанский драмтеатр откроет новый сезон с обновлённым залом

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 101 украинского беспилотника

Появились подробности о смерти сына Ирины Понаровской

В России хотят выплачивать тринадцатую пенсию: что о ней известно