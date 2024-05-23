Четверг, 23 мая, 2024

Мигрант изнасиловал дочь приютившей его у себя семьи в Подмосковье

Автор: powder

Опубликовано

Повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю дочь знакомых в Московской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, в январе 2023 года мигрант устроился работать в пекарню и вскоре подружился с семейной парой, которая была постоянными посетителями заведения.

Через несколько месяцев они предложили новому знакомому зайти в гости на чай. После дружеского разговора ему предложили остаться переночевать в комнате дочери. В итоге мужчина надругался над ней. Девушка уверяет, что просила остановиться, но он продолжал.

«Приятель и его жена в этот момент спали в соседней комнате», – говорится в публикации.

Родители отвезли дочку в больницу и в полицию. Мигрант утверждает, что половой акт якобы был добровольным. Возбуждено уголовное дело. В Узбекистане у мужчины жена и трое детей.

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