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МИД России назвал призывы прекратить выдавать шенгенские визы россиянам шовинизмом

Призывы ряда европейских государств прекратить выдачу шенгенских виз россиянам прокомментировали в МИД РФ. По мнению ведомства, это проявление шовинизма.

Как пишет ФАН, недавно запрет на выдачу практически всех видов виз для россиян недавно ввела Латвия. Таким образом Запад пытается лишить граждан РФ возможности посещать Евросоюз.

— Подобные заявления рассматриваем как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это не возможно, — считают в МИД.

Страны, выступающие против виз для граждан РФ, хотят «коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс».

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