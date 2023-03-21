Вторник, 21 марта, 2023
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МХК «Рязань-ВДВ» вышел в четвертьфинал НМХЛ

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Фото: vk.com/mhcryazanvdv

Рязанская команда вышла в ¼ финала плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги.

17 и 18 марта в домашних матчах МХК «Рязань-ВДВ» разгромила подмосковную команду «Видное» со счетом 9:4 и 8:1. Наши ребята продемонстрировали мастерство владения клюшкой и шайбой — рекордное количество зрелищных голов в воротах соперника.

В ¼ финала МХК «Рязань-ВДВ» встретится московской командой «Юнисон». 26 и 27 марта матчи пройдут в Москве. 30 марта, если потребуется, 31 марта, 2 апреля в Рязани.

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