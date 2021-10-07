Межрегиональный инвестиционный форум Торгово-промышленной палаты России пройдёт в Рязани

7 октября в Торгово-промышленной палате РФ в Москве состоялась презентация Рязанской области, на которой были представлены инвестиционные и туристические проекты, промышленные достижения и перспективные планы развития региона.

В рамках мероприятия прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова и президента ТПП Сергея Катырина, итогом которой стало решение о проведении Межрегионального инвестиционного форума Торгово-промышленной палаты России в Рязани. Во встрече приняли участие директор Корпорации развития Рязанской области Артём Никитин и Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

— Дальнейшее совершенствование инвестиционного климата, условий для развития бизнеса – это основные точки приложения усилий в регионе. В связи с этим проведение межрегиональных встреч с участием, в том числе, экспертов Торгово-промышленной палаты, для нас очень актуально, — сказал Николай Любимов.

Межрегиональный инвестиционный форум ТПП РФ традиционно посвящён рассмотрению механизмов взаимодействия федеральных и региональных органов власти и бизнес-сообществ, направленных, в том числе, на привлечение местных и внешних инвестиций. На предстоящем инвестфоруме в Рязани в повестку будут включены вопросы повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области, развития и поддержки инициатив рязанских бизнес-сообществ, а также обмен опытом между торгово-промышленными палатами других регионов.

— Рязанский регион один из самых диверсифицированных в стране с точки зрения экономики. Торгово-промышленная палата готова оказывать любую поддержку и сотрудничать в реализации любых проектов, в том числе крупных инвестиционных, — подытожил Сергей Катырин.

Проведение инвестиционного форума ТПП РФ в Рязани запланировано на 2022 год.