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Пятница, 9 апреля, 2021
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Метеорологи рассказали о радиационном фоне в Рязани

7info
Изображение OpenClipart-Vectors с сайта Pixabay

В марте радиационный гамма-фон на территории Рязанской области находился в пределах 0,06-0,17 мкЗв/ч, в Рязани 0,08-0,12 мкЗв/ч. Об этом сообщается на сайте рязанского Гидрометцентра. 

Радиационный фонд в Рязанской области измеряют 10 метеостанций. Десять пунктов ежедневно измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, два пункта с помощью планшетов ежесуточно определяют потоков радионуклидов на землю.

Нормальный, безопасный для здоровья радиационный фон составляет 0,1-0,2 мкЗв/ч (зиверт – современная единица измерения поступившей в организм радиации). Значения до 0,6 мкЗв/ч считаются допустимым облучением, сообщает pravda.ru 

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