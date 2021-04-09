Метеорологи рассказали о радиационном фоне в Рязани

В марте радиационный гамма-фон на территории Рязанской области находился в пределах 0,06-0,17 мкЗв/ч, в Рязани 0,08-0,12 мкЗв/ч. Об этом сообщается на сайте рязанского Гидрометцентра.

Радиационный фонд в Рязанской области измеряют 10 метеостанций. Десять пунктов ежедневно измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, два пункта с помощью планшетов ежесуточно определяют потоков радионуклидов на землю.

Нормальный, безопасный для здоровья радиационный фон составляет 0,1-0,2 мкЗв/ч (зиверт – современная единица измерения поступившей в организм радиации). Значения до 0,6 мкЗв/ч считаются допустимым облучением, сообщает pravda.ru