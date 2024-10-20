Синоптик Тишковец: климатическая зима придёт в Москву на 20 суток позже срока

В Центральной России необычно теплая осень с множеством солнечных дней продлится до конца октября. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что климатическая зима в 2024 году начнется с задержкой на 20 дней и придет лишь в начале декабря.

В этом году осень радует нас необычным теплом и большим количеством солнечных дней. Жители Центральной России могут продолжать наслаждаться комфортными погодными условиями до конца октября, пишет Тишковец.

Понедельник начнется под влиянием антициклона, который сохранит теплую погоду. Температура ночью составит от 0 до +5°, а днем достигнет +9…+14°, что на 5 градусов выше климатической нормы.

Во вторник слабый фронт окклюзии принесет небольшую облачность, возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +1…+6°, а днем +7…+12°.

В среду погода останется неустойчивой с кратковременными дождями, но температурный фон останется высоким: ночью +2…+7°, днем +8…+13°.

В четверг, после прохождения циклона, слегка похолодает, ожидаются небольшие локальные дожди. Температура ночью будет в пределах +1…+6°, а днем +6…+11°.

В пятницу погода останется пасмурной с возможными дождями, но температура существенно не изменится.

В выходные станет немного солнечнее, ночные температуры составят от 0 до +5°, а дневные — от +7 до +12°. Это на 4 градуса теплее, чем обычно, и такая погода на три недели отстает от климатического графика.

Серьезное ухудшение погоды с дождями и резким понижением температуры ожидается в последние дни октября. Глубокая осень постепенно уступит место предзимью, которое в этом году будет затяжным. Переход к зимнему сезону снова задержится.

Обычно в Москве климатическая зима наступает 13 ноября, но в этом году сезоны сменятся позже, что связано с глобальными изменениями климата. За последние десятилетия осень удлинилась на 20 дней, отодвигая начало зимы. Такая тенденция сохраняется и в 2024 году: устойчивый снежный покров и отрицательные температуры ожидаются только в начале декабря.

Интересная статистика по смене сезонов в Центральной России:

— 1970: лето закончилось 26 августа, зима началась 9 ноября

— 1980: лето закончилось 22 августа, зима началась 13 ноября

— 1990: лето закончилось 23 августа, зима началась 7 ноября

— 2000: лето закончилось 25 августа, зима началась 3 ноября

— 2010: лето закончилось 1 сентября, зима началась 1 декабря

— 2023: лето закончилось 2 сентября, зима началась 2 декабря