Метеоролог Тишковец: через Рязанскую область проходит граница снежного покрова

Граница снежного покрова, который стремительно исчезает в Центральной России, проходит через Рязанскую область. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своём telegram-канале.
По его словам, за минувшие сутки на фоне рекордного потепления снег окончательно растаял в Подмосковье. Ни одна московская метеостанция не фиксирует снег, линия сугробов сдвинулась на восток на 230-280 км от Москвы.
По его словам, граница снежного покрова буквально через неделю вновь сдвинется вглубь страны еще на 200-300 км.