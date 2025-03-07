Метеоролог Тишковец: через Рязанскую область проходит граница снежного покрова

Граница снежного покрова, который стремительно исчезает в Центральной России, проходит через Рязанскую область. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своём telegram-канале.

По его словам, за минувшие сутки на фоне рекордного потепления снег окончательно растаял в Подмосковье. Ни одна московская метеостанция не фиксирует снег, линия сугробов сдвинулась на восток на 230-280 км от Москвы.

— Граница снежного покрова сейчас проходит через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую, восток Воронежской и север Волгоградской областей. Снег пока сохраняется на юге Краснодарского края, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа, — говорит синоптик.

По его словам, граница снежного покрова буквально через неделю вновь сдвинется вглубь страны еще на 200-300 км.