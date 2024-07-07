Место скорби

Кладбище, примыкающее к православной церкви во имя иконы «Всех скорбящих радость» в Рязани – самое старое из ныне действующих официальных мест захоронения.

Знаменательный 1774 год

Сведения о том, когда была выделена земля под нынешнее Скорбященское кладбище, рознятся. В различных публикациях отмечены 1774, 1784 и 1794 годы. Определенно можно сказать, что последняя дата неверна. Потому что, как поведали мне краеведы, место под это кладбище значилась на плане города более ранних годов.

Также краеведы рассказали о том, что первоначально Скорбященское кладбище в Переяславле Рязанском (то есть нынешней Рязани) появилось ещё в средневековье (предположительно в XIV- XV веках). И располагалось там, где сейчас стоит Дворец творчества детей и юношества (бывший Дворец пионеров) с примыкающим к нему парком. Одним из доказательств этого может служить то, что в земле на этом месте при проведении строительных работ не раз натыкались на многочисленные останки наших предков. Когда же это кладбище разрослось, то просто сменило дислокацию (имеются на этот счёт и иные версии, но это требует особого разговора).

Когда для погребения православных выделили новую землю, на старом Скорбященском кладбище стали хоронить только иноверцев. Указанная территория служила этому вплоть до окончания Гражданской войны.

В 1860 году в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, о рязанском Скорбященском кладбище вышла книга. Вот что в ней можно прочитать:

«Могилы теснятся подле могил и некоторые старые разрыты, чтобы дать место новым… Ряд погребений, окружающих храм, сохраняют ещё свежесть».

Среди тамошних захоронений в то время находился и родовой склеп рязанских мещан и купцов Рождественских. В нём нашёл упокоение мой пращур по материнской линии Матвей Иванович Рождественский. Родился он 6 августа 1783 года, крещение проходило в Воскресенской церкви, которая находилась на нынешней площади Свободы. Родители Матвея – мещане Иван Матвеевич и Татьяна Кирилловна. Доподлинно известно, что в год рождения купца Матвея Ивановича Рождественского (памятник из чёрного лабрадорита, вросший в землю, до сих пор помогает хранить память об этом человеке) Скорбященское кладбище уже существовало. Стало быть, из двух указанных выше дат о выделении земли под нынешнее Скорбященское кладбище, правильной является только первая – 1774 год.

Погребённые герои

Когда речь идёт и рязанцах-героях, вспоминается хорошо известный лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто». Но ведь герои были не только в советское время.

В указанной выше книге сообщается, например, следующее:

«С левой стороны от ворот вы встретите гранитный памятник над могилой Макара Федцова. В 1854 году скончался этот почтенный ветеран 90 с лишним лет от роду. Грудь воина, совершавшего походы с Суворовым, украшал Прагский крест. Эта награда и седины ветерана обратили внимание императора Николая I во время посещения им Рязани. Государь приказал пригласить к своему столу престарелого героя. Который тихо доживал свои безбурные дни в скромном домике и при умеренном состоянии. Но на каждую церковную службу он появлялся в своём приходском храме Вознесения. И умер, нося в теле неприятельскую пулю».

Историческая справедливость требует исправления допущенных автором изданной в 1860 году книги о Скорбященском кладбище неточностей. На самом деле рязанца Макара Федцова никогда не существовало. А в метрической книге Вознесенской церкви указывается, что в январе 1854 года умер не Макар, а отставной майор Дмитрий Григорьевич Федцов. Было ему не «90 с лишним лет от роду», а 83. Умер он от «сляглой болезни». Такое выражение использовалось в случае, если человек перед смертью долго лежал в постели вне зависимости от диагноза. А обнаруженные при работе с метрическими книгами несоответствия – яркий пример того, как рождаются исторические мифы.

В дополнении к заслугам Дмитрия Григорьевича Федцова скажу, что он был дворянским заседателем Рязанского Совестного Суда. Известен весь его послужной список военных походов с Суворовым. Помимо Прагского креста, был он за храбрость награждён орденом Святой Анны 3-й степени. Причём эту награду получил 18 сентября 1799 года из рук самого царя Павла I.

Сейчас точного места захоронения этого героя никто не укажет, поскольку в советское время памятник ему снесли, а на месте, где он стоял, погребены другие рязанцы.

Отмечу также, что ещё раньше на Скорбященском кладбище (как и на действующем тогда Лазаревском) погребали умерших от ран участников Отечественной войны 1812 года. А кроме Дмитрия Григорьевича Федцова похоронены были и другие воины-герои прошлых сражений, о которых в наше время знают разве что историки да краеведы.

Мемориальный комплекс Упомянутый выше лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» значится сейчас на мемориальном комплексе Скорбященского кладбища. И в данном случае я с этим полностью согласен. Почти на всех захоронениях погребённых здесь участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов указаны не только фамилии, имена, отчества и воинские звания, но также годы рождения и смерти. В подавляющем большинстве эти люди – не рязанцы, а умершие в госпиталях от ран и инфекционных болезней граждане со всего Советского Союза. Родственники некоторых из них поместили на однотипных белых надгробных плитах фотографии своих родных. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как к своим погребённым родственникам на воинском кладбище при церкви во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» приезжали на 9 мая люди из разных городов России и даже из заграницы.

Евгений Данилин