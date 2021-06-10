Мэрия продолжается бороться с последствиями непогоды в Рязани

- Advertisement -

Администрация Рязани отрабатывает обращения граждан, касающиеся работы ливневой канализации, и продолжает бороться с последствиями непогоды.

Вечером и ночью в городе прочистили ливнёвку на улице Ленина в районе перекрёстка с улицами Введенской и Вознесенской, на путепроводе около вокзала «Рязань-2», а также на Татарской, Чкалова и других участках.

До 22.30 воду откачали на проезде Шабулина и в районе Горбатого моста. 10 июня работы продолжаются. Скопления воды ликвидируют по ряду адресов.

Подрядчик также проведет работы по обращениям жителей, поступившим в диспетчерскую МБУ «ДБГ» на номер 70-12-93 – они касаются состояния ливневок на улицах Карла Маркса и Молодцова. На улице Промышленной в местах отсутствия ливневки воду убирают помпой.

С 17.00 10 июня до 8.00 11 июня работы будут проводиться силами дежурной службы при поступлении заявок.