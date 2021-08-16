Мэрия опубликовала список вакантных мест в рязанских детсадах

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Рязанская мэрия опубликовала список вакантных мест в детсадах города. По состоянию на 16 августа местах есть в следующих учреждениях:

для детей от 1 до 3 лет (рожденных с 02.09.2018 по 01.09.2020 г.) – в оздоровительных группах ДОУ №№12, 111;

для детей с 1,5 до 2 лет (рожденных с 02.09.2019 по 01.03.2020 г.) – в ДОУ №№16, 153, 158 (Московский район).

для детей в возрасте с 2 до 3 лет (рожденных с 02.09.2018 по 01.09.2019 г.) свободные места имеются в детских садах:

Железнодорожный район – №№43, 116, 145;

Московский район – №№23, 89, 101, 104, 107, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных с 02.09.2017 по 01.09.2018 г.):

Железнодорожный район – №№24, 30, 43, 48, 71, 73, 75, 81, 84, 88, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№3, 14, 16, 23, 31, 76, 79, 89, 103, 104, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 124, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район – №№4, 7, 25, 69, 70, 117, 121, 130, 138, 140, 147, 149, 150, 152, 157, 161;

Советский район – №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 20, 60, 66, 91, 96, школа №29.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет (рожденных с 02.09.2016 по 01.09.2017 г.):

Железнодорожный район – №№160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№23, 28, 76, 101, 103, 104, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 158, школа №30;

Октябрьский район – №№105, 121, 125, 150, 152, 161;

Советский район – №№133, школа №29.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет (рожденных с 02.09.2015 по 01.09.2016 г.):

Железнодорожный район – №№43, 73, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район – №№14, 23, 28, 31, 76, 104, 135, 148, 153, 158, школа №30;

Октябрьский район – №№70, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 152;

Советский район – вакантных мест нет.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных с 02.09.2014 по 01.09.2015 г.):

Железнодорожный район – №№24, 73, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 143, 145;

Московский район – №№3, 14, 23, 31, 89, 104, 126, 135, 137, 148, школа №30;

Октябрьский район – №№25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 105, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 147, 150, 152;

Советский район – №№66, 91.

Чтобы записаться в эти детские сады, родителям необходимо обратиться в МФЦ. Для получения места в детских садах №№1, 118, 160 дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заявления принимаются с 16 по 27 августа.