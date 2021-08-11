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Среда, 11 августа, 2021
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Мэр Рязани проверила ремонт трёх дворов

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Мэр Рязани проверила ремонт трёх дворов
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10 августа мэр Рязани Елена Сорокина совершила объезд дворовых территорий, где сейчас проходит ремонт. Работы там проводятся в рамках программы «Формирование современной городской среды».

У дома №7 по улице Западной предусмотрена установка детской и спортивной площадок. Там появятся зоны отдыха, освещение, контейнерные площадки. Территорию озеленят. Рабочие приступили к установке бордюров. Закуплены уличные тренажеры, скамейки и урны. До 1 сентября планируется завершить рельефные работы, затем приступить к установке ограждений и малых архитектурных форм.

У доме №5 по улице Крупской благоустраивают входные группы и разрабатывают проезжую часть. Работы выполнены наполовину.

По адресу улица Юбилейная, 11 укладывают новый асфальт, устанавливают лавки, урны. В дальнейшем там появится зелёная зона, газоны и кустарники.

На всех объектах многое еще нужно сделать, подрядчикам предстоит значительно нарастить темпы благоустройства, чтобы к сентябрю на территориях был наведен порядок, – отметила глава администрации Сорокина.

  • Мэр Рязани проверила ремонт трёх дворов
  • Мэр Рязани проверила ремонт трёх дворов
  • Мэр Рязани проверила ремонт трёх дворов
  • Мэр Рязани проверила ремонт трёх дворов
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