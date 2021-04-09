Мэр Рязани посмотрела квартиры для детей-сирот

Глава городской администарции Елена Сорокина посмотрела ещё три квартиры, предназначенные для детей-сирот, на улицах 1-я Красная, Карла Маркса и Луговая. Об этом сообщает пресс-служба городской администарции.

Квартиры мэру понравились, в отличие от состояния дворовой территории на улице 1-й Красной. Елена Сорокина обратила внимание, что перед подъездами грязно, валяется мусор, и поручила управлению энергетики и ЖКХ проконтролировать уборку прилегающей территории и сообщить о результатах.

— Жилье, которым мы обеспечиваем детей-сирот, должно быть комфортным и полностью благоустроенным, — подчеркнула Елена Сорокина.

В настоящее время удалось заключить 20 контрактов на покупку квартир, приобретение еще 9 — в процессе. На участие в аукционе размещены 17 новых заявок.