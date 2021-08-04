Мэр Орла обратился с просьбой к граффитчикам

Мэр города Юрий Парахин на своей странице в соцсети Вконтакте обратился к граффитчикам. Тема поста была об очищении Александровского моста от рисунков.
Глава администрации отметил, что мост является связующей нитью между Советским и Заводским районами.
Поручение о составлении сметы на косметический ремонт моста уже дали МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Планируется убрать все рисунки и повесить камеры, чтобы предотвратить повторения вандализма.
Граффитчикам обещали дать другую площадку для проявления творчества в случае необходимости.