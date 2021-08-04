Мэр Орла обратился с просьбой к граффитчикам

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Мэр города Юрий Парахин на своей странице в соцсети Вконтакте обратился к граффитчикам. Тема поста была об очищении Александровского моста от рисунков.

Глава администрации отметил, что мост является связующей нитью между Советским и Заводским районами.

— Внешне — красивый, царственный, но внутри — жуткая грязь! Арки усыпаны признаниями в любви и нецензурщиной, бессмысленными фразами и строками из песен. Это вандализм, и это преследуется по закону, — сказал Юрий Парахин.

Поручение о составлении сметы на косметический ремонт моста уже дали МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Планируется убрать все рисунки и повесить камеры, чтобы предотвратить повторения вандализма.

Граффитчикам обещали дать другую площадку для проявления творчества в случае необходимости.

— Отдельно обращаюсь к художникам, которые приобрели привычку портить город, — если есть творческая жилка и желание создать по-настоящему красивое изображение, мы готовы предоставить площадки для самовыражения. Но не надо заниматься вредительством, пожалуйста, — обратился Юрий Парахин к художникам.