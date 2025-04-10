Мелодрама «Бедные смеются, богатые плачут» возвращается на ТНТ со вторым сезоном

12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут» (16+). Первый сезон мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. После премьеры сериал завоевал лидерство во временном слоте с долей 11,5% (по данным Mediascope), а также занял первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре PREMIER и в Индексе Кинопоиск Pro, который определяет уровень интереса жителей России к сериалам.

События второго сезона также происходят в доме олигарха Сергея Воронцова (Александр Самойленко). В продолжении зрители узнают, как развивается история главной героини Кати (Полина Денисова) – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата. Удастся ли ей не угодить в лапы недоброжелателей и восстановить отношения с сыном владельца дома Мишей (Михаил Сотников) или она останется с Даней (Андрей Гальченко) – это главные вопросы, оставшиеся после финала первого сезона.

Появление новых героев — горничной Оксаны (Светлана Пермякова) и регионального чиновника Никиты (Владимир Селиванов) повлияет на истории обитателей дома. Оксану примут в богатый дом на испытательный срок. Далеко не все будут рады ей в доме, однако она найдет общий язык с первой женой Воронцова – Еленой (Алена Хмельницкая) и даже поможет ей в решении сложной для нее ситуации. Владимир Селиванов сыграет мелкого чиновника Никиту, который умеет расположить к себе, но за внешними решениями в пользу дела, скрывается и личная выгода. Удастся ли чиновнику обвести вокруг пальца опытного бизнесмена, узнаем во втором сезоне «Бедные смеются, богатые плачут». Ещё одна новая героиня – PR-агент Сергея в исполнении Натальи Рудовой. По словам авторов, роль была написана специально для актрисы, в новом сезоне она должна стать одной из центральных фигур. В рядах прислуги также произошло пополнение.

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Марина Никольская, креативный продюсер: «Первая серия второго сезона — это прямое продолжение предыдущей истории. Конечно, мы получим все развязки, узнаем, что происходило с героями. Первая серия посвящена именно этому. Дальнейшие события развернутся по прошествию времени, поскольку это уже другой сезон. В первом у нас была зима, а теперь – лето. Пройдет время, и мы начнем новую жизнь в особняке. Мы считаем, что должны всё рассказать, объяснить, а потом обновить, обнулить каких-то персонажей и начать новую летнюю историю».

Полина Денисова, актриса: «Возвращение в проект было как встреча со старым другом: всё знакомо, но многое изменилось. Катя тоже изменилась — она стала сильнее, взрослее, научилась постоять за себя. Но при этом сохранила ту самую ранимость, за которую её полюбили зрители. Мне нравится, как развивается её история — теперь она не просто реагирует на происходящее, а сама делает выбор. И этот выбор не всегда очевиден. В этом сезоне между героями ещё больше внутреннего напряжения, эмоций, подводных течений — и это, на мой взгляд, делает драму куда глубже».

Фото: ТНТ