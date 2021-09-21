МегаФон выяснил, где предпочитают отдыхать рязанцы

Жители Рязани и области выбирают российские курорты в 15 раз чаще, чем зарубежные. Такие результаты получили аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов с июля по август 2021 года. Наиболее востребованными направлениями для пляжного отдыха стали республики Крым и Абхазия.

В этом году из-за частичного снятия ковидных ограничений летний туристический сезон у рязанцев прошел более активно: путешественников, которые выезжали заграницу или отдыхали на российских курортах, на 12% больше, чем в 2020.

В тройку самых востребованных маршрутов вошли Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Четвертую строчку рейтинга заняла Республика Крым. Это южное направление рязанцы выбирали в 1,5 раза чаще, чем Краснодарский Край.

Лидер зарубежных маршрутов для отпуска – Абхазия, которая на 6% обошла Турцию по количеству туристов. При этом турпоток в восточную страну, несмотря на 15% рост цен на путевки в июне, увеличился в 4 раза по сравнению с 2020 годом. Аналитики отметили, что причина популярности туров в Абхазию, Турцию, а также Армению и Кипр – упрощенные правила въезда для российских туристов.

Среди рязанцев есть и те, кого сложности не остановили – около 2% путешественников посетили закрытую для въезда Швейцарию.

На отдыхе рязанцы активно общались и обменивались фото и видео. Так, за три месяца только в путешествиях по России жители Рязани и области проговорили свыше 17 миллионов минут и прокачали почти 490 Тбайт интернет-трафика. Это примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Чаще всего отпускные гигабайты рязанские абоненты МегаФона расходовали на общение в мессенджерах, просмотр и загрузку видео в YouTube и Instagram.

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