МегаФон: рязанцы стали чаще посещать сайты книжных магазинов

С приходом осени жители Рязани предпочитают чаще погружаться в уютную сезонную меланхолию наедине с книгами. Так, в сентябре интерес к сайтам книжных магазинов увеличился на 64 % относительного того же месяца прошлого года. При этом взрывной рост трафика год к году пришелся на онлайн-магазин комиксов «Чук и Гик», выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенного массива данных по трафику на тематические ресурсы.

С начала года жители Рязани посещали сайты книжных магазинов на 36% чаще, чем в том же периоде прошлого года. В топе оказались сайты крупных книжных магазинов. Лидерство второй год подряд продолжают удерживать магазины «Читай-город», на онлайн-площадки которых приходится 84 % от общего трафика тематических ресурсов. На втором месте сеть «Республика» с долей в 5 %, а на третьем — книжный магазин «Москва» (4%).

При этом у рязанцев год к году снижается интерес ко всем лидерам топа, кроме «Читай-города» (+ 16 %) — на сайты «Республики» и «Москвы» в этом году заходили реже на 23 % и 20 % соответственно. А вот лидером по приросту трафика за год стал первый столичный магазин комиксов «Чук и Гик». Ассортимент на его сайте жители Рязани с января по сентябрь изучали на 223 % чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На втором месте по приросту трафика расположился «Букбридж» — магазин учебной и художественной литературы на иностранных языках (+ 87 %). Тройку закрывает магазин интеллектуальной литературы Primus Versus (+ 32 %).

У рязанцев вырос интерес и к тематической литературе. Так, увеличение трафика на 10 % показал книжный магазин «Русская деревня», в котором можно приобрести редкую и малотиражную литературу по этнографии, краеведению, истории, конфликтологии и другим направлениям. На 17 % чаще рязанские жители стали заходить на сайт магазина православной книги «Сретение». Вырос интерес и к «Самокату» — независимому детскому издательству и книжному магазину (+ 69%).

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