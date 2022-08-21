«Мегафон» предоставил мобильную базовую станцию огнеборцам в Клепиковском районе

Специальная машина повышенной проходимости на шасси КамАЗа обеспечивает покрытие связью около 30 километров на открытой местности и 5-6 километров в лесу.

За содействием к операторам сотовой связи в ситуации с природными пожарами в Рязанской области обратился Павел Малков. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Речь об обеспечении бесперебойной связью сил, задействованных в тушении огня, шла на заседании оперативного штаба. Первым откликнулся «Мегафон».

Работу спецмашины обеспечивает встроенная автономная дизель-генераторная установка, которая не требует дозаправки в течение недели.

Сейчас машина находится на территории Клепиковского района. Мобильный узел связи обеспечит пожарных качественным сигналом на труднодоступных территориях.

Врио рязанского губернатора поблагодарил «Мегафон» за оперативную помощь.