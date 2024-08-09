МегаФон оцифровал Парк имени 40 лет ВЛКСМ в Сасово Рязанской области

Местные жители и гости одной из самых востребованных локаций для отдыха теперь могут оставаться на связи и создавать интересный контент без задержек, прогуливаясь по тенистым аллеям, занимаясь спортом или танцами в зоне Open air. Это стало возможным благодаря новому телеком-оборудованию, работающему на скорости выше 50 Мбит/с, которое установили инженеры МегаФона.

Парк имени 40 лет ВЛКСМ — излюбленное место отдыха у жителей и гостей Сасово. Здесь есть все как для тихого, так и активного отдыха: аллеи и памятники, пруд и арт-инсталляции, велодорожки и тренажёры, детская площадка и танцевальная веранда. По данным аналитиков МегаФона, мобильный трафик на территории парка за последние полгода вырос почти на 25%.

Для сохранения качества связи при постоянно растущей нагрузке, инженеры запустили современное телеком-оборудование, поддерживающее несколько частотных диапазонов LTE. Обновления на сети позволили расширить её ёмкость и значительно повысить скорость передачи данных в парке.

«Мы постоянно отслеживаем активность наших абонентов в популярных городских локациях, поэтому смогли оперативно подготовить оборудование к летнему сезону. Только в июне Парк имени 40 лет ВЛКСМ собрал на своей территории более 400 тысяч наших абонентов, которые активно пользовались мобильным интернетом — объём трафика в середине лета вырос почти на 20% относительно начала года. После установки нового оборудования скорость скачивания составляет более 50 Мбит/с, благодаря чему посетители парка могут обмениваться фотографиями и видео, а также одновременно вести прямые трансляции в соцсети без задержек», — рассказала Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.

В Парке имени 40 лет ВЛКСМ постоянно проходят праздничные, культурные и спортивные мероприятия. За два летних месяца в парк заглянули не только местные жители, но и абоненты из других регионов страны, например, из Москвы, Саранска, Самары и Санкт-Петербурга.

Реклама: ПАО «МегаФон», ИНН: 7812014560

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