МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

В конце 2020 года совместно с компанией «Автодор» мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева», проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом. В дополнение к существующей инфраструктуре связи МегаФоном было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G и 4G покрытие на всем протяжении пути. Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между МегаФоном и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным, — говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.