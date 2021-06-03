МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

МегаФон и ГК «Автодор» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.
Автодор обеспечит размещение антенно-мачтовых сооружений, организует подъезды к ним, произведет подключение электроэнергии к объектам связи, а МегаФон сможет разместить на них базовые станции. Компании будут сотрудничать при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.