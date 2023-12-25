Медведев прокомментировал новую тему создания антироссийского консенсуса

Дмитрий Медведев утром 25 декабря опубликовал новый пост в телеграм-канале.

«Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины.

Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота. Но из неё вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. Это посерьёзнее.

Двусторонних соглашений для производства вооружений, подготовки военнослужащих, финансирования отдельных военных программ и теоретически много чего другого важного для неонацистов в Киеве.

Вплоть до того, что какая-нибудь безумная страна (типа выродившейся за столетия Британии, ведомой белобрысыми фриками типа Джонсона) решит создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту её пределов. Такая вот модель: в НАТО вас не возьмём, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чём себе не отказывайте.

И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесёт удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?

Удар по любой военной базе — несомненно, основание для применения ст. 6 этого договора („вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон“). А вот дальше интереснее — ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же ст. 5 договора. Ответ заключается в „оказании помощи“ в виде немедленного осуществления „такого индивидуального или совместного действия, которое [сторона или стороны] сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы“.

То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну — владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе.

Так что без иллюзий — люфт значительный. И ублюдочной бандеровской власти стоит об этом помнить».