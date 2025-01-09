Медведев о планах Трампа: Начинает он нескучно

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале планы Дональда Трампа, который готовится ко второму президентскому сроку. Политик с иронией описал амбиции бывшего главы Белого дома, назвав их прожектёрскими и нереальными.

По мнению Медведева, Трамп начинает свою кампанию нескучно, формируя яркую повестку. Он отметил, что быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта маловероятны, экономическая ситуация в США развивается своим чередом, а борьба с мигрантами не принесёт громких побед. Поэтому Трамп решил сосредоточиться на «переделке мира».

Среди предложений Медведев выделил несколько пунктов:

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Присоединение Канады и Гренландии, которые могли бы стать новыми территориями США.

Переименование Мексиканского залива, что, по словам Медведева, выглядит символичным, хотя и лишённым смысла.

Противостояние с британским политиком Кейром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем, с использованием Илона Маска и его социальной сети.

Медведев с сарказмом добавил, что Трамп уже одержал «несколько виртуальных побед» и сформировал «повестку дня космического масштаба и глупости». Однако политик считает, что в исторической перспективе всё это останется лишь громкими заявлениями.