Пятница, 10 ноября, 2023
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Медведь напал на двух рабочих на Чаяндинском месторождении в ХМАО

7info

Разъярённый медведь чуть не загрыз насмерть двух рабочих на Чаяндинском месторождении в ХМАО, сообщает телеграм-канал MASH.

По данным источника, зверь неожиданно выбежал из-за мешков с химреагентами и бросился на вышедшего из вагончика механика. На помощь пострадавшему бросился коллега. Мужчина пытался отогнать бурого медведя огнетушителем, но не преуспел.

Зверь переключил внимание на атакующего, схватил, потрепал, но быстро потерял интерес и сбежал.

Через 20 минут на место происшествия прибыл охотник и застрелил зверя.

Пострадавшим людям оказывается медицинская помощь.

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