Медведь напал на двух рабочих на Чаяндинском месторождении в ХМАО

Разъярённый медведь чуть не загрыз насмерть двух рабочих на Чаяндинском месторождении в ХМАО, сообщает телеграм-канал MASH.

По данным источника, зверь неожиданно выбежал из-за мешков с химреагентами и бросился на вышедшего из вагончика механика. На помощь пострадавшему бросился коллега. Мужчина пытался отогнать бурого медведя огнетушителем, но не преуспел.

Зверь переключил внимание на атакующего, схватил, потрепал, но быстро потерял интерес и сбежал.

Через 20 минут на место происшествия прибыл охотник и застрелил зверя.

Пострадавшим людям оказывается медицинская помощь.