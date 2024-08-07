Медовый Спас 2024: какого числа, смысл праздника, народные традиции и приметы

14 августа православные христиане совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также в этот день начинается самый короткий, но такой же строгий, как Великий, Успенский пост. А ещё на этот день выпадает праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

В народе 14 августа называют Медовым Спасом. Дошли до нас и такие названия праздника: Спас на воде, Мокрый Спас, Спасовка, Медовка, Медовый Праздник. Прихожане храмов в этот день освящают мёд, мак и овощи.

Какая история праздника Медовый Спас? Какие церковные и народные традиции сохранились? Каким народным приметам важно следовать?

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице 2024

Это торжество воплощает в себе события, связанные с иконами Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честным Крестом, отмечены во времена военных походов святого князя Андрея Боголюбского (1157-1174) против волжских булгар в 1164 году. Русские воины направились на битву с войском волжских булгар, которое совершало нападения на земли Ростова и Суздаля. В авангарде армии находилась икона Богоматери, доставленная князем из Киева, и позже она стала известна как Владимирская. Возле неё располагался и Честный Крест. Перед началом сражения был отслужен молебен в честь Пресвятой Богородицы. Во время битвы воины заметили, как от иконы и Креста исходят мощные огненные лучи, что вдохновило их на победу. В память о данном чуде было установлено празднование Всемилостивому Спасу.

Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня 2024

Согласно преданиям, в Константинополе с давних времён существовал обычай выносить святое Древо Креста на улицы и площади для освящения пространств и избавления от болезней. С 1 августа (по старому стилю) и вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы проводились литии по всему городу, во время которых Крест предлагали людям для поклонения. В Русской Православной Церкви этот праздник стал важным, поскольку соединился с памятной датой Крещения Руси, ознаменованной 1 августа 988 года.

Что нельзя и что можно делать на Медовый Спас

14 августа необходимо поблагодарить пасечника за его труды. На Медовый Спас особенно чтят старания пчеловодов и продукты их работы. Считается, что освящённый мёд принесёт в дом много удачи, богатства и тепла. А угощение, переданное пасечнику, сулит вам здоровье и счастье.

На Медовый Спас необходимо приготовить что-нибудь из мёда. Считается, что если съесть блюдо из мёда и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Считается, что сегодня последний день в году, когда можно купаться в водоёме. Более того, наши предки верили, что если напоследок окунуться в реку или озеро именно на Медовку, отступят все болезни, а душа очистится от грехов. Купаться после праздника считалось дурной приметой. Человека, который ослушается этого запрета, ждут болезни и серьёзные недуги.

На очищение души от грехов стоит надеяться не только после купания. 14 августа обязательно стоит идти в церковь и помолиться. Наши предки поговаривали, что в этот день отпускаются «бабьи» грехи, поэтому на эту традицию стоит обратить особое внимание женщинам.

Шумные застолько на Медовый Спас под запретом не случайно. Начинается Успенский пост, который необходимо смиренно встретить и провести. Отметить праздник нужно тихо, в кругу самых близких. От употребления алкоголя воздержитесь. Кстати, наши пращуры не шумели в этот день ещё и из-за того, что пчёлы боятся громких звуков. Если напугать тружениц в их праздник, на следующий год можно не ждать хорошего урожая мёда.

Народные приметы 14 августа

Перелётные птицы перестают петь и покидают свои гнёзда к наступлению холодных ночей;

Отцветают в садах розы – к скорому похолоданию;

Если на Медовый Спас пасмурно и дождливо, следующему лету быть жарким и плодородным;

Если на Медовый Спас стоит жара, следующее лето, наоборот, будет холодным и неурожайным.