Медик из Рязани рассказала, где брать энергию и как её экономить

Чтобы жить, любой организм нуждается в энергии. Растительный мир получает энергию за счет фотосинтеза — процесса преобразования солнечной энергии в энергию химических связей органических веществ. Тем самым в корне отличается от животного мира. Где брать и грамотно использовать энергию, рассказала специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

Ученым давно известно, что энергию человек получает за счет окисления сложных органических соединений, то есть в организм поступает еда, преобразовывается в питательные вещества, расщепляется с выделением энергии. Но для этого сложного процесса нужен еще и кислород, который поступает с воздухом при дыхании. Продукты, которые человек использует в качестве источника энергии, отличаются по своей ценности. Измеряется эта энергия в калориях. А энергетическая ценность питательных веществ — это тот объём энергии, который организм приобретет при усвоении съеденной пищи.

Белки, жиры и углеводы — те питательные вещества, из которых организм получает энергию. Причем по энергетической ценности они различны. На первом месте углеводы. Условно их подразделяют на простые, состоящие из одной или двух молекул глюкозы, единицы измерения углеводов. Они имеют простое строение и быстро расщепляются, поэтому их называют быстрыми. И сложные углеводы. Они устроены сложнее, и процесс расщепления длительный. Их называют медленные.

На втором месте жиры. Процесс расщепления жиров более трудоемкий и имеет другой механизм, но энергии выделяется гораздо больше. Катализаторами этих процессов являются микроэлементы и витамины. Их присутствие обязательно.

Универсальной формулы, позволяющей установить точное количество питательных веществ, для каждого не существует, так как человек индивидуален, а также такие факторы, как рост, вес, уровень метаболизма, повседневная активность, образ жизни, наличие вредных привычек, регулярность занятий спортом – всё это напрямую влияет на то, каким должен быть рацион. Словом, в целом организм энергию получает из еды, но внутренняя энергия — это процесс более сложный и многосторонний. Специалисты считают, что именно она является источником силы и желания жить. Уровень энергии человека можно увеличить через анализ своего бытия и устранения из своей жизни наиболее энергозатратных негативных явлений.